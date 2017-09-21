Четверг, 21 сентября 2017, 11:13 мск

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Политика

СМИ: губернатор Нижегородской области в скором времени уйдет в отставку

СМИ: губернатор Нижегородской области в скором времени уйдет в отставку
Фото: официальный сайт правительства Нижегородской области

Глава Нижегородской области Валерий Шанцев уходит в отставку. По данным источников газеты «Коммерсант», решение об увольнении нижегородского губернатора в среду на встрече Шанцева с руководством администрации президента.

Еще до губернаторских выборов издание писало о вероятности отставки главы области. Эксперты полагали, что Шанцев находится в числе «кандидатов на замену» из-за давнего конфликта региональной и городской элит. К тому же не в пользу губернатора работает возраст – в этом году ему исполнилось 70 лет.

Как вписал «Новый День», еще в 2016, по оценкам политологов, уровень выживаемости Валерия Шанцева снизился с «тройки с плюсом» до «двойки». Против него играет затяжной конфликт вокруг контроля над Нижним Новгородом, который стал серьезной пробоиной в имидже «всесильного» губернатора. При этом традиционно высокой остается неопределенность вокруг стратегий нынешних и бывших руководителей полпредства в отношении региона.

Нижний Новгород, Служба информации РИА «Новый День»

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