Новосибирский губернатора не стал комментировать свою возможную отставку

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий ответил на вопрос о скорой его отставке в ходе брифинга 26 сентября. Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на анонимный источник, близкий к правительству сообщил, что Новосибирская область попала в список регионов, где в ближайшее время возможна смена власти.

«Ну и спросите у федеральных СМИ, они наверное знают причину. Меня назначал президент временно исполняющим обязанности, потом я получил доверие людей. В ноябре 2019 года заканчивается мой срок, поэтому президент будет принимать решение. Он ничего не комментировал, почему я должен?», – заявил Городецкий.

Глава региона считает, что политологи поступают нетактично, когда пытаются анализировать и называют конкретные регионы и фамилии, тех, кого могут отправить в отставку, передает РБК. При этом он посетовал на то, что наметилась плохая тенденция, когда вскоре после избрания высшее должностное лицо снимают с должности.

«Видно у кого-то потребность в этом есть. По нашей области не мне судить. Я работаю, работаю с удовольствием. Не мое это кредо, комментировать сплетни и слухи», – подытожил Городецкий.

Как писал «Новый День», 21 сентября в СМИ появилась информация об отставке губернатора Самарской области Николая Меркушкина. «Настроение (в местной администрации – прим. ред.) и правда чемоданное. Меркушкин экстренно вылетел в Москву на встречу в администрации президента, очевидно, решается его судьба», – писало РБК со ссылкой на источник, близкий к властям региона.

25 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин снял Меркушкина с должности. Губернатор написал заявление об отставке по собственному желанию. Владимир Путин провел рабочую встречу с бывшим мэром Самары Дмитрием Азаровым, в ходе которой сообщил ему о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области.

Напомним, российское госуправление внедряет новую система формирования кадровых резервов профессионалов. Стране нужны управленцы младше 50 лет, что может объяснить ротацию губернаторского корпуса.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 26.09.17

США заявили, что не объявляли войну КНДР. / Создатели фильма «Крым»: на Украине полюбят эту картину и потянутся к нормальной жизни. / Каменный цветок. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»