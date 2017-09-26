Помощник опровергла возможный уход Яровой на пост главы Мурманской области

Помощник вице-спикера Государственной думы Ирины Яровой не подтвердила информацию о том, что вице-спикер в ближайшее время может занять пост главы Мурманской области. Она также добавила, что эти слухи комментировать не станет.

«Мы это не подтверждаем», – цитирует РБК слова чиновницы, которая отказалась от дальнейших комментариев. Ранее о том, что вице-спикер может сменить Марину Ковтун на посту губернатора Мурманской области, сообщило агентство FlashNord со ссылкой на источники в «Единой России», а также двух депутатов парламента. Также о том, что Ковтун может освободить губернаторское кресло в ближайшие дни, писал «Коммерсантъ».

Издание также писало, что в ближайшее время может пройти волна отставок глав регионов. Речь шла об Ивановской, Самарской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Омской областях, Ненецком автономном округе (НАО), Красноярском и Алтайском крае. Как писал «Новый День», президент России Владимир Путин 25 сентября отправил в отставку по собственному желанию главу Самарской области Николая Меркушкина, назначив и.о. губернатора экс-мэра Самары Дмитрия Азарова.

Напомним также, что губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий ответил на вопрос о скорой его отставке в ходе брифинга 26 сентября. «Ну и спросите у федеральных СМИ, они, наверное, знают причину. Меня назначал президент временно исполняющим обязанности, потом я получил доверие людей. В ноябре 2019 года заканчивается мой срок, поэтому президент будет принимать решение. Он ничего не комментировал, почему я должен?», – заявил Городецкий.

Российское госуправление внедряет новую система формирования кадровых резервов профессионалов. Стране нужны управленцы младше 50 лет, что может объяснить ротацию губернаторского корпуса.

Москва, Иван Гридин

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