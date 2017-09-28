Путин уволил губернатора Ненецкого автономного округа

Президент России Владимир Путин освободил Игоря Кошина от должности главы Ненецкого автономного округа. Ранее он написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию. Как сообщили в пресс-службе Кремля, Владимир Путин провёл рабочую встречу с Александром Цыбульским, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа.

Фото: пресс-служба Кремля

Отметим, что Кошин стал уже пятым по счету главой российского региона, который лишился занимаемого поста в течении недели. Ранее губернаторские кресла освободили руководители Нижегородской, Самарской областей, а также Красноярского края и Дагестана.

Как писал «Новый День», эксперты предрекали возможные отставки глав Самарской, Нижегородской, Ивановской, Мурманской, Новосибирской и Омской областей, а также Ненецкого автономного округа, Красноярского и Алтайского края и «одного-двух субъектов на Северном Кавказе».

Напомним, российское госуправление внедряет новую система формирования кадровых резервов профессионалов. Стране нужны управленцы младше 50 лет, что может объяснить ротацию губернаторского корпуса.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.09.17

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