Толоконский поспешил? Кремль оставил без комментариев отставку красноярского губернатора

В Кремле оставили без комментариев заявление губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, который сегодня сообщил о своей отставке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о том, что поступило официальное прошение, передает РИА «Новости».

По словам источника «Газеты.Ru», знакомого с ситуацией, Толоконский объявил о своей отставке раньше, чем была запланировано федеральными властями. Второй собеседник издания также уклончиво ответил, что Толоконский «поторопился» с объявлением о своем уходе.

Сообщения о возможной отставке Толоконского появились еще в середине сентября. Однако в правительстве Красноярского края до последнего дня отрицали обоснованность слухов.

Источники «Ъ» полагают, что его уход связан не с оценкой его работы на губернаторском посту, а с кадровой политикой перед президентскими выборами. «Решение продиктовано иной логикой. Это какие-то федеральные перемещения, кадровая политика перед президентскими выборами, а не оценка деятельности губернатора»,– считает собеседник издания. Он также затруднился ответить, на какое место работы в дальнейшем перейдет Толоконский. Он не исключил, что в этот раз он «уходит в никуда».

На сайте регионального правительства и губернатора также никаких данных об отставке Толоконского.

Как сообщал «Новый День», сегодня Толоконский на встрече с членами регионального правительства и Заксобрания заявил о том, что покидает свою должность. С начала этой недели это уже третий отставной глава региона – в понедельник был уволен губернатор Самарской области Николай Меркушкин, накануне – руководитель Нижегородской области Валерий Шанцев. Сегодня о своем решении покинуть пост заявил также глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

Накануне вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что после «оценки эффективности» работы исполнительных органов власти субъектов РФ свои посты могут покинуть главы еще нескольких регионов. При этом он обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин не снимает никого с должности – губернаторы сами решают, продолжать ли им работу или уйти в отставку. Глава государства только назначает исполняющих обязанности.

Ранее в прессе появилась информация, что осенью свои должности могут покинуть также главы Ивановской, Мурманской, Новосибирской, Омской областей, Ненецкого автономного округа (НАО) и Алтайского края.

По сведениям «Ъ», первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко во вторник провел встречи с потенциальными отставниками. Среди них оказались красноярский губернатор Виктор Толоконский, мурманский – Марина Ковтун и ненецкий – Игорь Кошин.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 27.09.17

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