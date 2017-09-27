«Ухожу, даже уезжаю»: губернатор Красноярского края объявил о свой отставке

Сегодня губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, выступая перед членами правительства, депутатами, объявил о своей отставке. Об этом сообщил вице-спикер регионального парламента Алексей Клешко.

«Я ухожу. И даже уезжаю», – процитировал депутат слова Толоконского. По словам Клешко, глава региона также извинился перед теми, кого мог обидеть из-за своей вспыльчивости.

При этом вице-спикер отметил, что бывший губернатор говорил, «волнуясь». «Это очень чувствуется», – подчеркнул Клешко.

Ранее о планировавшейся отставке сообщали несколько федеральных СМИ. Среди возможных преемников Толоконского называют главу Федерального агентства научных организаций Михаила Котюкова, который там часто бывает. Большинство экспертов описывает его как «молодого технократа».

Также среди кандидатов рассматриваются первый замминистра энергетики Алексей Текслер, заместитель министра финансов Андрей Иванов, зампредседатель комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, бывший гендиректор Россетей Олег Бударгин, премьер-министр Красноярского края Виктор Томенко и руководитель «Оборонпрома» Сергей Сокол.

Эксперты отмечают, что отставки глав регионов – часть предвыборной президентской кампании Владимира Путина в рамках курса на обновление политических элит в России. Комментируя рокировки в губернаторском корпусе, российский политолог Юрий Воротников накануне в интервью РИА «Новый День» назвал 5 ключевых критериев, по которым Кремль отбирает кандидатов в главы субъектов. По его словам, чтобы стать губернатором политик должен быть технократом, молодым, иметь личный контакт с Путиным, иметь незапятнанную репутацию и быть «равноудаленным» от различных влиятельных групп.

Воротников также спрогнозировал отставку Толоконского и главы Новосибирской области Владимира Городецкого.

Ранее в прессе появилась информация, что осенью свои должности могут покинуть также главы Ивановской, Мурманской, Новосибирской, Омской областей, Ненецкого автономного округа (НАО) и Алтайского края.

Напомним, свои посты уже покинули губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и губернатор Самарской области Николая Меркушин, которые также были в этом списке на отставку.

Накануне вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что после «оценки эффективности» работы исполнительных органов власти субъектов РФ свои посты могут покинуть главы еще нескольких регионов.

При этом он обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин не снимает никого с должности – губернаторы сами решают, продолжать ли им работу или уйти в отставку. Глава государства только назначает исполняющих обязанности.

Красноярск – Москва, Мария Вяткина

Красноярск – Москва. Другие новости 27.09.17

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