Варяг с Вологды: Путин назначил нового главу Новосибирской области, чем сильно удивил депутатов

Президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

В документе отмечается, что глава государства принял отставку Городецкого по собственному желанию. Врио губернатора региона назначен 46-летний Андрей Травников, ранее занимавший пост мэра Вологды.

Пресс-служба Кремля также сообщает, что президент Путин провел рабочую встречу с Травниковым, в ходе которой информировал его о своем кадровом решении в отношении него.

Владимир Городецкий возглавлял Новосибирскую область с 2014 года. До этого он 14 лет работал в должности мэра Новосибирска. На прошлой неделе СМИ сообщали о грядущей отставке Городецкого, однако он не стал комментировать свой возможный уход. Накануне в прессе вновь появились сообщения об отставке новосибирского губернатора. Пресс-служба регионального правительства опровергла данные сведения.

Городецкий стал седьмым главой региона, уволенным с конца сентября. Ранее сменились главы Нижегородской и Самарской областей, Красноярского и Приморского краев, Дагестана и Ненецкого автономного округа.

Новый глава Новосибирской области Андрей Травников родился 1 февраля 1971 года в городе Череповце Вологодской области. В 1998 году окончил Череповецкий государственный университет по специальности «Электропривод и автоматика». В 2014 году прошел профессиональную переподготовку по программе подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в 2014 году. С 1992 года по 2006 год работал на различных должностях на Череповецком металлургическом комбинате («Северсталь»). Чиновничью карьеру начал в 2010 году после назначения первым заместителем мэра Череповца. С 2012 года ушел на повышение в администрацию Вологодской области, где работал на должностях замгубернатора и первого заместителя главы региона. В 2014 году был назначен заместителем полпреда президента РФ в Северо-западном федеральном округе. С 2016 года Травников занимал пост мэра Вологды.

Стоит отметить, что кадровое решение президента, мягко говоря, удивило депутатов Заксобрания Новосибирской области. Первый вице-спикер новосибирского заксобрания и глава фракции ЕР Андрей Панферов признался, что «обескуражен» назначением выходца из Вологодской области на пост врио губернатора. «Все, что угодно мог ожидать, но чтобы с Вологды кого-то делегировали – не предполагал, – цитирует Панферова «Тайга.инфо». – Откровенно скажу, что, в какой-то мере даже с мыслями собираюсь, потому что с того края к нам в центр Сибири кто-то приехал». Законодатель при этом заметил, что не припомнит, чтобы «где-то в новостях говорили о каком-то положительном опыте Вологодской области и Вологды, в частности» в контексте «новостей и разговоров по поводу положительного опыта в управлении». В то же время депутат заявил, что «президент России спонтанно ничего не делает». «За этим решением есть определенная логика», – заключил он.

Москва, Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

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