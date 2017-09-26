Эксперт назвал 5 ключевых признаков будущих губернаторов

Отставки губернаторов в России, в том числе главы Нижегородской области Валерия Шанцева – часть предвыборной президентской кампании Владимира Путина, считает российский политтехнолог Юрий Воротников. В интервью РИА «Новый День» он также назвал пять важнейших критериев, по которым Кремль отбирает кандидатов в губернаторский корпус.

«Шанцев давно находился в списке потенциальных «отставников», несмотря на то, что, в принципе, работал хорошо. Он накопил ряд региональных конфликтов, тяжело выходил из избирательной кампании с прошлой Госдумы», – обратил внимание Воротников.

«Это решение (об отставке Шанцева) принято в рамках президентской кампании – взят курс на обновление губернаторского корпуса, обновление элит» – добавил эксперт.

Комментируя назначение заместителя министра торговли и промышленности Глеба Никитина временно исполняющим главы Нижегородской области, политтехнолог отметил, что Никитин подходит под образ «молодого технократа» – губернатора будущего.

«Ключевые моменты (для кандидата в губернаторы): человек должен быть технократом, молодым и во время работы в правительстве иметь личный контакт с Путиным», – сказал Воротников.

«Два не менее важных критерия – равноудаленность от различных влиятельных групп, которые представлены на федеральном уровне, и моральный облик – чистота экономической и личной репутации», – подчеркнул он.

Оценивая перспективы новых возможных отставок, Воротников отметил, что в ближайшее время свои посты могут покинуть руководители Красноярского края Виктор Толоконский и Новосибирской области Владимир Городецкий.

«Толоконский, Городецкий – это первые две фамилии, которые всплывают сразу», – сказал эксперт.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», сегодня покинул свой пост губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Ранее СМИ сообщали, что осенью свои должности могут покинуть также главы Ивановской, Самарской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Омской областей, Ненецкого автономного округа (НАО), Красноярского и Алтайского краев.

Первым свое кресло освободил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Врио региона назначен экс-мэр Самары Дмитрий Азаров.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.09.17

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