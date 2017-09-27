Памфилова: Отставки губернаторов могут быть связаны с претензиями ЦИК по выборам

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова положительно восприняла новости об отставках губернаторов и связала череду увольнений с выборами. По ее мнению, своих должностей лишись главы тех регионов, к которым у ЦИК были претензии.

«Я сегодня с удовлетворением приняла информацию об уходе ряда руководителей регионов. Надеюсь, что в этом есть и доля нашей работы большой. Это те регионы, к которым у нас были претензии по выборам», – заявила Памфилова на заседании ЦИК, пишет «Российская газета».

Как сообщал «Новый День», с начала этой недели в отставку ушли несколько глав регионов – губернатор Самарской области Николай Меркушкин, руководитель Нижегородской области Валерий Шанцев. Сегодня о своем решении покинуть пост заявили губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

Памфилова не уточнила, кого именно имела в виду из региональных руководителей.

Накануне вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что после «оценки эффективности» работы исполнительных органов власти субъектов РФ свои посты могут покинуть главы еще нескольких регионов. При этом он обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин не снимает никого с должности – губернаторы сами решают, продолжать ли им работу или уйти в отставку. Глава государства только назначает исполняющих обязанности.

В прессе появилась информация, что осенью свои должности могут покинуть также главы Ивановской, Мурманской, Новосибирской, Омской областей, Ненецкого автономного округа (НАО) и Алтайского края.

По сведениям «Ъ», первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко во вторник провел встречи с потенциальными отставниками. Среди них оказались красноярский губернатор, заявивший сегодня об уходе в отставку, мурманский – Марина Ковтун и ненецкий – Игорь Кошин.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 27.09.17

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