Министр образования РФ заступилась за главу Минкульта: плагиата нет

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева не осталась в стороне от скандала вокруг диссертации главы Минкульта Владимира Мединского. Она заявила, что в работе нет плагиата, а два диссертационных совета уже приняли положительное решение по ней.

«Автор представил свое видение истории, то это уже как раз та сама полемическая история, которая должна быть», – прокомментировала ситуацию Васильева в интервью РИА «Новости».

По ее словам, вопрос будет рассматриваться через 2-3 недели президиумом Высшей аттестационной комиссии.

Как сообщал «Новый День», накануне экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории рекомендовал лишить министра культуры РФ ученой степени доктора наук.

В итоговом документе, который цитирует сегодня газета «Коммерсантъ», говорится, что, прежде всего, эксперты не согласны с заявлением автора работы о том, что «национальные интересы России создают абсолютный стандарт истинности».

Ученые обратили внимание, что Мединский, желая доказать необоснованность высказываний иностранцев, часто ссылается на русские летописи как на абсолютно достоверный источник. «Очевидно, он не придает значения тому, что летописи нуждаются в специальной источниковедческой критике и перекрестной проверке», – говорят историки. Они также упрекают министра в странной для ученого избирательности: он якобы выбирает из русских источников только те, что подтверждают его тезисы. «Многократно опровергая ложные, по его мнению, свидетельства иностранцев о пьянстве русских священников, диссертант обходит вниманием материалы Стоглавого собора 1551 г., где этот порок духовенства был признан самой Русской Православной церковью, – указывают историки. – Диссертант отвергает известие Герберштейна о получении крымским ханом грамоты с обязательством платить дань, хотя аналогичная информация есть в Разрядной книге – официальном документе».

По оценке историков, Мединский и вовсе «может просто заявить, что «на самом деле все было не так», не обременяя себя поиском доказательств».

Ученым кажутся «сомнительными» и методы работы диссертанта с источниками. В диссертации утверждается, что она написана на основе сочинений иностранцев – но при этом автор анализирует их переводы на русский язык. При этом в научных работах уровня докторской диссертации ожидается использование «наиболее аутентичных изданий» на языке оригинала. В итоге министра уличают в «курьезных ошибках». Например, диссертант упрекает Герберштейна за то, что тот назвал князя древлян Мала «государем», хотя «статус государя он не имел».

В конце концов, указывают ученые, он «не открыл ничего нового» – выводы о тенденциозности иностранных авторов по отношению к России были впервые сформулированы еще в XIX веке.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 03.10.17

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