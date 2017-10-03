Дагестан возглавил лидер «единороссов» в Госдуме

Президент РФ Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Дагестана лидера думской фракции «Единая Россия» Владимира Васильева. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства сообщил о назначении на встрече с Васильевым. Согласно тексту указа, который опубликован на сайте президента РФ, Путин принял отставку бывшего руководителя республики Рамазана Абдулатипова, который ранее анонсировал свой уход с должности по собственному желанию. Основной причиной, по которой чиновник собирается покинуть свой пост, он назвал возраст – в этом году ему исполнился 71 год. «Назначить Васильева Владимира Абдуалиевича временно исполняющим обязанности Главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Дагестан», – говорится в документе, который вступает в силу со дня его подписания.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.10.17

Глава ГИБДД: Москва – самый безопасный город для пешеходов. / Замглавы московского главка СКР отстранен от работы из-за жалобы «Вконтакте». / Еще нескольким авиаперевозчикам грозит крах по примеру «ВИМ-Авиа». В «Турпомощи» рассказали о компаниях, находящихся в группе риске. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»