В Москве у супермаркета обнаружены обрубленные ноги

На юго-западе Москвы около супермаркета найдены человеческие останки. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по предварительным данным, фрагменты тела принадлежат мужчине.

По данным ведомства, страшную находку обнаружили прохожие вблизи улицы Миклухо-Маклая в ночь на 4 октября. По информации источников Life, речь идет о человеческих ногах, которые были завернуты в полиэтиленовые пакеты.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится доследственная проверка – устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность погибшего мужчины. Судебно-медицинская экспертиза установит причины его смерти.

Напомним, в конце сентября человеческие останки были найдены в московском дендропарке вблизи Липецкой улицы. СМИ сообщали об отпиленной человеческой голове, которую случайно во время прогулки увидела женщина.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.10.17

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