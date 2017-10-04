Среда, 4 октября 2017, 12:39 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

,

В Москве у супермаркета обнаружены обрубленные ноги

В Москве у супермаркета обнаружены обрубленные ноги

На юго-западе Москвы около супермаркета найдены человеческие останки. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по предварительным данным, фрагменты тела принадлежат мужчине.

По данным ведомства, страшную находку обнаружили прохожие вблизи улицы Миклухо-Маклая в ночь на 4 октября. По информации источников Life, речь идет о человеческих ногах, которые были завернуты в полиэтиленовые пакеты.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится доследственная проверка – устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность погибшего мужчины. Судебно-медицинская экспертиза установит причины его смерти.

Напомним, в конце сентября человеческие останки были найдены в московском дендропарке вблизи Липецкой улицы. СМИ сообщали об отпиленной человеческой голове, которую случайно во время прогулки увидела женщина.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.10.17

Греция намерена выдать США обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой россиянина. / Московская недвижимость: цены будут снижаться?. / Российская авиация в Сирии уничтожила верхушку «Джебхат ан-Нусры». Минбороны РФ: лидер террористов тяжело ранен.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Москве

Разборки на кладбище: на западе Москвы расстреляли мужчину

Московская школьница погибла в ванной из-за сотового телефона

В Москве продавец уличной палатки ошпарил 12-летнего ребенка кипятком

В Москве на крупном мошенничестве попался врио начальника отдела уголовного розыска

Отпраздновали: в «новой» Москве подростка избили бейсбольной битой

В Москве задержан педофил, напавший в парке на школьника

В Московском регионе обезврежена очередная группа террористов: готовили взрывы

В кафе в центре Москвы умерла девушка
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Скандалы и происшествия /

Греция намерена выдать США обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой россиянина

Московская недвижимость: цены будут снижаться?

В мире /

Российская авиация в Сирии уничтожила верхушку «Джебхат ан-Нусры»

Авторская колонка /

Каталония: перспективы испанской Украины

Подмосковный суд вынес приговор убийце, который пытался сжечь заживо женщину и ее сына

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости