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Новый «битцевский маньяк» спровоцировал панику на юго-западе Москвы

Новый «битцевский маньяк» спровоцировал панику на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы жители охвачены паникой после появления информации о новом «битцевском» маньяке. Однако полиция не реагирует на сообщения москвичей о замеченном в районе мужчине, похожем на портрет с фоторобота предполагаемого преступника.

Подозрительный мужчина был замечен на детской площадке в Соловьином проезде около дома 4к1. В течение дня по телефонам, данным в дежурной части района Ясенево, местным жителям так и не удалось связаться ни с участковым, ни его руководителем. Не приняли информацию также в дежурной части и 02.

Теперь москвички намерены жаловаться в прокуратуру. «Информирование населения в районе не ведется. В дежурной части никаких комментариев на конкретные вопросы не дают. Усиленного патруля в районе не наблюдается», – говорится в письме, которое поступило в редакцию РИА «Новый День».

Автор сообщения Алексей также добавил, что в Соловьином проезде наблюдается паника – «население чувствует себя абсолютно незащищенным».

Между тем, как сегодня стало известно, на помощь москвичам готов прийти Союз чеченской молодежи, который может организовать специальные отряды дружинников для патрулирования Битцевского парка.

«Я думаю, что это очень хорошая инициатива. Если будет такой запрос, то мы, конечно, поможем», – отметил руководитель организации Рустам Тапаев в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Как сообщал «Новый День», ранее на юго-западе Москвы три человека стали жертвами неизвестного убийцы, которого местные жители уже стали называть новым «битцевским маньяком». Судя по характеру убийств, у преступника могут быть сильные психические отклонения. На это указывают, в том числе, изувеченные тела, обнаруженные в лесопарке. Накануне администратор группы «Вконтакте» Тропарёво-Никулино Владислав Уткин сообщал, что некоторую информацию о маньяке присылают ему пользователи социальных сетей.

«Мне присылали информацию подписчики из социальных сетей, из нашей группы. Присылают ориентировки, они сейчас расклеены по району. И, соответственно, ещё подписчикам говорили люди, которые там работают», – сказал Уткин.

По его словам, приметы и фоторобот разыскиваемого расклеены в районе. «Видели его в Тропарёво недавно, все преступления он совершал в Битцевском лесопарке, причём преимущественно либо в вечернее, либо в ночное время», – добавил Уткин.

Напомним, на днях на юго-западе Москвы вблизи улицы Миклухо-Маклая было найдено тело женщины с множественными ножевыми ранениями, а также останки расчлененного тела мужчины в том же районе. СМИ сообщали об обнаруженных прохожими отрубленных ногах, которые были завернуты в полиэтиленовые пакеты.

В полиции пока официально не комментируют информацию о маньяке. Лишь РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что следователи не нашли связи между убийствами.

Как известно, Битцевский лес получил дурную славу из-за серии убийств, совершенных так называемым «битцевским маньяком» Александром Пичушкиным в 1990-е и 2000-е годы. На счету серийного убийцы 49 жертв.

Москва, Ольга Ветрова

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