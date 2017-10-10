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В Москве объявился новый «битцевский маньяк»

В Москве объявился новый «битцевский маньяк»

На юго-западе Москвы три человека стали жертвами неизвестного убийцы, которого местные жители уже стали называть новым «битцевским маньяком». Судя по характеру убийств, у преступника могут быть сильные психические отклонения. На это указывают, в том числе, изувеченные тела, обнаруженные в лесопарке.

Как сообщил администратор группы «Вконтакте» Тропарёво-Никулино Владислав Уткин, некоторую информацию о маньяке присылают ему пользователи социальных сетей.

Новый День: В Москве объявился новый ''битцевский маньяк''

«Мне присылали информацию подписчики из социальных сетей, из нашей группы. Присылают ориентировки, они сейчас расклеены по району. И, соответственно, ещё подписчикам говорили люди, которые там работают», – сказал Уткин в радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, приметы и фоторобот разыскиваемого расклеены в районе. «Видели его в Тропарёво недавно, все преступления он совершал в Битцевском лесопарке, причём преимущественно либо в вечернее, либо в ночное время», – добавил Уткин.

В полиции пока не стали комментировать информацию о маньяке.

Как сообщал «Новый День», на днях на юго-западе Москвы вблизи улицы Миклухо-Маклая было найдено тело женщины с множественными ножевыми ранениями, а также останки расчлененного тела мужчины в том же районе. СМИ сообщали об обнаруженных прохожими отрубленных ногах, которые были завернуты в полиэтиленовые пакеты.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 10.10.17

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