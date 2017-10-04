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На юго-западе Москвы найден ещё один изувеченный труп

На юго-западе Москвы найден ещё один изувеченный труп

На юго-западе Москвы найдено тело женщины с множественными ножевыми ранениями. Погибшую обнаружили местные жители на территории Битцевского лесопарка вблизи улицы Миклухо-Маклая. Уголовное дело возбуждено по статье «убийство».

Как сообщает Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве, сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные к нему лица, на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Известно, что жертва – 1980 года рождения.

Ранее пресс-служба столичного главка Следственного комитета сообщила о найденных останках расчлененного тела мужчины в том же районе, вблизи улицы Миклухо-Маклая. СМИ сообщали об обнаруженных прохожими отрубленных ногах, которые были завернуты в полиэтиленовые пакеты.

Москва, Ольга Ветрова

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© 2017, РИА «Новый День»

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