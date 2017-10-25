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Среда, 25 октября 2017, 12:42 мск

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Генпрокуратура поставила крест на президентских амбициях Навального

Генпрокуратура поставила крест на президентских амбициях Навального

Скандальному политику Алексею Навальном не удастся побороться за пост президента РФ в 2018 году. Непогашенная судимость делает его участие в выборах невозможным с правовой точки зрения. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора РФ Владимир Малиновский.

«Судимость не снята, не погашена в установленном законом порядке», – пояснил Малиновский, передает РИА «Новости».

Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Панфилова заявляла, что, согласно законодательству, осужденный к лишению свободы за тяжкое преступление может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости. То есть – после 2028 года.

Как сообщал «Новый День», Навальный был дважды приговорен к условному лишению свободы. В феврале этого года он получил пять лет условно по делу «Кировлеса» об организации присвоения или растраты 16,5 млн рублей этого госпредприятия. В 2014 году получил 3,5 года лишения свободы условно по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше»; испытательный срок для него составил пять лет – до конца 2019 года.

Москва, Ольга Ветрова

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