В Москве задержаны «космические» мошенники

В Москве мошенникам удалось вывести из космической отрасли более миллиарда рублей. Правоохранительные органы задержали троих подозреваемых.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержаны «руководитель, бухгалтер и начальник юридического отдела коммерческой организации, задействованной в схеме по незаконному выводу денежных средств», передает РИА «Новости».
В настоящий момент все подозреваемые заключены под стражу. Обыски прошли в жилых и офисных помещениях, которые принадлежат подозреваемым. Изъяты компьютеры и деньги.
Москва, Ольга Ветрова
Москва. Другие новости 03.11.17
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