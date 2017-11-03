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Пятница, 3 ноября 2017, 13:36 мск

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Москва

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В Москве задержаны «космические» мошенники

В Москве задержаны «космические» мошенники

В Москве мошенникам удалось вывести из космической отрасли более миллиарда рублей. Правоохранительные органы задержали троих подозреваемых.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержаны «руководитель, бухгалтер и начальник юридического отдела коммерческой организации, задействованной в схеме по незаконному выводу денежных средств», передает РИА «Новости».

В настоящий момент все подозреваемые заключены под стражу. Обыски прошли в жилых и офисных помещениях, которые принадлежат подозреваемым. Изъяты компьютеры и деньги.

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