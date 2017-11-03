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Пятница, 3 ноября 2017, 17:19 мск

российское информационное агентство 18+

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Неизвестный расстрелял посетителей московской хинкальной

Неизвестный расстрелял посетителей московской хинкальной

В московском кафе неизвестный ранил из травматического пистолета двух человек. Инцидент произошел в ночь на пятницу в хинкальной на Мытной улице. Оба пострадавших были госпитализированы и заявили в полицию о случившемся, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам одного из раненых посетителей, он сделал замечание молодому человеку, который громко кричал и ругался. После этого завязалась перепалка, ее участники вышли на улицу, где дебошир ранил оппонентов из травматики.

Информацию о стрельбе в кафе также подтвердили в пресс-службе ГУМВД по Москве. Известно, что в настоящий момент ведется розыск стрелка.

Москва, Ольга Ветрова

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