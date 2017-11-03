Неизвестный расстрелял посетителей московской хинкальной

В московском кафе неизвестный ранил из травматического пистолета двух человек. Инцидент произошел в ночь на пятницу в хинкальной на Мытной улице. Оба пострадавших были госпитализированы и заявили в полицию о случившемся, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам одного из раненых посетителей, он сделал замечание молодому человеку, который громко кричал и ругался. После этого завязалась перепалка, ее участники вышли на улицу, где дебошир ранил оппонентов из травматики.

Информацию о стрельбе в кафе также подтвердили в пресс-службе ГУМВД по Москве. Известно, что в настоящий момент ведется розыск стрелка.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 03.11.17

В экзаменационных билетах ГИБДД нашли смертельно опасные ошибки. / Максимальные больничные и декретные в будущем году превысят 61 тысячу рублей. / ФСБ задержала членов запрещенной «Артподготовки»: готовили экстремистские акции 4-5 ноября. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»