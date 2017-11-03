В Москве загорелся Пушкинский музей

В центре Москвы в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина произошел пожар. Огнем охвачено здание, расположенное на Волхонке, 10 – черный густой дым виден над Музеем личных коллекций. Он идет из вентиляционной трубы.

К месту ЧП уже прибыло несколько пожарных машин.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 03.11.17

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