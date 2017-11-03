Пожар в Пушкинском музее локализован

Пожар в центре Москвы в здании Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина локализован на площади 40 квадратных метров. Но с огнем продолжаются бороться 15 расчетов – 45 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя столичного главка МЧС РФ.

В ведомстве уточняют, что информация о ЧП на улице Волхонка, 10 поступила в 14 часов 51 минут: у здания загорелся обрешетник кровли. В результате из музея пришлось экстренно эвакуировать 30 человек.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 03.11.17

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