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Тверской суд Москвы зарегистрировал иск Навального к Путину

Тверской суд Москвы зарегистрировал иск Навального к Путину

Тверской суд Москвы зарегистрировал иск скандального политика Алексея Навального к президенту РФ Владимиру Путину. Оппозиционер обвиняет главу государства в отказах властей разных городов страны в согласовании митингов, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко.

Истец намерен представить «исчерпывающие доказательства того, как городские администрации по всей стране действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы». По словам юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, объем иска составляет почти 800 листов.

Как сообщается, решение о принятии иска будет принято в установленный законом срок.

В феврале прошлого года Тверской суд отказался приниматься к рассмотрению иск Навального к главе государства, который, по его мнению, допустил нарушение антикоррупционного законодательства, поскольку заявление не подлежало рассмотрению в порядке административного производства.

Москва, Светлана Антонова

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