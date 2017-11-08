В Москве пожилая мать-героиня лишилась части квартиры: СКР начал проверку

В Москве у пожилой матери-героини и ее супруга неизвестные пытаются отнять жилплощадь. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ, по данному факту организована доследственная проверка.

В СМИ попала информация, что неизвестным удалось совершить сделку по отчуждению доли в единственной квартире пенсионеров, которая находится в Северо-Восточном административном округе столицы.

Предполагается, что в рамках проверки будут выяснены обстоятельства, при которых была осуществлена сделка.

Напомним, в СССР звание «мать-героиня» присваивалось многодетным матерям, которые воспитывали более 10 детей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.11.17

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