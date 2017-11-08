Псковский экс-губернатор стал вице-спикером Совфеда

Бывший губернатор Псковской области, исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак назначен вице-спикером Совета Федерации. Соответствующее решение было принято сегодня на пленарном заседании верхней палаты парламента.

Кандидатуру Турчака вынесла на голосование спикер Совфеда Валентина Матвиенко. При этом на сегодняшнем заседании было увеличено количество заместителей председателя СФ с пяти до шести.

По словам Матвиенко, это необходимо для того, чтобы справляться с растущей загруженностью и появлением новых направлений работы руководства верхней палаты, а также ростом количества представительских функций.

Андрей Турчак – с февраля 2009 года по октябрь 2017 занимал должность губернатора Псковской области. 12 октября он был назначен исполняющим обязанности секретаря генерального совета «Единой России».

Высокое назначение в Совфеде показывает, что для Турчака было сделано исключение: после ухода Сергея Неверова с места руководителя Генсовета партии считалось, что в нельзя совмещать руководящую должность в «Единой России» с высоким постом в парламенте.

Наблюдатели это связывают с тем, что отец Турчака (Анатолий Турчак) в 1990-х годах был заместителем нынешнего президента РФ Владимира Путина по петербургскому региональному совету движения «Наш дом – Россия». СМИ также отмечали, что Турчак-старший был партнёром Путина по спортивным единоборствам.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 08.11.17

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