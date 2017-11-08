Кремль опять опоздал: России надо было первой разорвать дипотношения с Украиной

Москва должна была первая в одностороннем порядке разорвать дипломатические отношения с Киевом, а не дожидаться, пока соответствующее намерение озвучит украинское правительство. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал российский политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Как считает эксперт, разрыв дипотношений между двумя государствами вероятен, однако он вряд ли приведет к эскалации конфликта и активному военному столкновению.

«Порошенко сейчас играет на обострение – это ему нужно для того, чтобы держаться у власти. Но война вряд ли возможна, я не вижу для этого никаких предпосылок – у Порошенко нет ни желания, ни сил для ведения войны», – сказал Бондаренко, но отметил, что в свете последних событий возможно обострение на линии соприкосновения в Донбассе.

Вместе с тем политолог подчеркнул, что в этой ситуации Кремль снова оказывается только в «состоянии реагирования», что ставит Россию в невыигрышное положение.

«Я давно выступал за то, чтобы Россия в одностороннем порядке разорвала дипотношения с Украиной, не тянула. Мы постоянно находимся в состоянии реагирования. Я считаю, что это плохо. Мы должны быть инициаторами процесса, а не субъектами реагирования, потому что инициатор, как правило, выигрывает», – пояснил он.

Бондаренко обратил внимание, что «состояние ожидания» длится уже больше трех лет.

«Россия в силу неготовности к событиям 2014 года на Украине оказалась в довольно неприятной ситуации, когда мы должны ждать и догонять. Сейчас мы снова должны подождать, пока на Украине все обвалится – шанс такой есть, но когда это произойдёт – одному Богу известно. Нам теперь остается только ждать открытия новых окон возможностей, если такие образуются. А пока – сидеть ровно», – заключил он.

Напомним, ранее стало известно, что депутат от правящего «Блока Петра Порошенко» (БПП) Иван Винник внес поправку в закон о реинтеграции Донбасса, согласно которой Киев должен разорвать дипломатические отношения со страной «агрессором» Россией.

По его словам, если закон будет принят 16 ноября, то сохранять дипсвязи с Москвой будет «преступлением».

В Киеве рассчитывают, что интересы Украины в Москве будут представлять либо Белоруссия, либо Швейцария.

Москва, Мария Вяткина

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