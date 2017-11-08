«Меховое» преступление: из московского магазина похищены шубы на 7 млн рублей

В Москве в преддверии зимы грабители решили «заработать» на шубах. Добычей воров стали 75 дорогостоящих меховых изделий.

Кража была совершена в одном из магазинов, расположенном на улице Краснопрудной. По данным РЕН-ТВ, злоумышленники похитили шубы, после чего скрылись на автомобиле BMW. Сумма ущерба превысила 7 млн рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 08.11.17

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