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Среда, 8 ноября 2017, 16:31 мск

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«Меховое» преступление: из московского магазина похищены шубы на 7 млн рублей

«Меховое» преступление: из московского магазина похищены шубы на 7 млн рублей

В Москве в преддверии зимы грабители решили «заработать» на шубах. Добычей воров стали 75 дорогостоящих меховых изделий.

Кража была совершена в одном из магазинов, расположенном на улице Краснопрудной. По данным РЕН-ТВ, злоумышленники похитили шубы, после чего скрылись на автомобиле BMW. Сумма ущерба превысила 7 млн рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Москва, Ольга Ветрова

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