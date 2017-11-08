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Среда, 8 ноября 2017, 16:31 мск

российское информационное агентство 18+

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«Политическое безумие». МИД РФ оценил планы Киева

«Политическое безумие». МИД РФ оценил планы Киева

Планы Киева по разрыву дипломатических отношений с Россией – политическое безумие. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.

«Если в закон о реинтеграции Донбасса действительно будут внесены соответствующие дополнения, то это будет очередным упражнением в политическом безумии и безответственности», – прокомментировал Карасин ситуацию в интервью «Интерфаксу».

Как сообщал «Новый День», Украина готова разорвать дипломатические отношения с Россией. Депутат от правящего «Блока Петра Порошенко» (БПП) Иван Винник внес соответствующую поправку в закон о реинтеграции Донбасса, который официально признает Россию страной «агрессором». По словам парламентария, если закон будет принят 16 ноября, то сохранять дипсвязи с Москвой будет «преступлением».

В Киеве рассчитывают, что интересы Украины в Москве будут представлять либо Белоруссия, либо Швейцария.

Москва, Ольга Ветрова

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