Цирк-шапито в Верховной Раде: разрыва дипотношений России и Украины не будет

Последние заявления из Киева о разрыве дипломатических отношений между Россией и Украиной не стоит воспринимать серьезно, поскольку Верховная Рада уже давно превратила законотворческий процесс в клоунаду. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал российский политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

По его оценке, сейчас нет никаких оснований предполагать, что в ближайшее время действительно возможен разрыв дипсвязей.

«Это не стоит такого внимания. Вероятнее всего, этой правки даже не будет в окончательном варианте так называемого закона о реинтеграции Донбасса. Тем более вряд ли будет отдельно вынесенный законопроект. Это не компетенция Верховной Рады Украины», – подчеркнул эксперт.

«Верховная Рада принимает огромное количество решений, которые выходят за пределы ее полномочий. Это стал такой цирк-шапито, который должен подчеркнуть значимость Верховной Рады. Но по факту, он превращает в клоунаду законотворческий процесс», – добавил он.

В связи с этим Денисов пояснил, что такая широкая дискуссия вокруг возможности разрыва дипотношения связана с тем, что ни российская, ни украинская сторона, по сути, не представляют, чем бы обернулось подобное решение.

«Совершенно открытым остается вопрос, как это отразится на двухсторонних отношения, на урегулировании конфликта на Донбассе», – сказал он.

При этом эксперт отметил, что в России сформировалось два диаметрально противоположных прогноза.

«В России считают, что это никаким образом не скажется на реальной ситуации, исходя и того, что уже больше года отсутствуют послы как с одной, так и с другой стороны. Совершенно иная точка зрения заключается в том, что подобный шаг можно чуть ли не приравнивать к объявлению войны, что далеко от истины», – обратил внимание он.

Денисов напомнил, что в мировой практике было достаточно примеров разрыва дипломатических отношений. «Единицы из них приводили либо к возникновению конфликта. Либо к обострению существующего. К этому надо относиться весьма сдержанно и спокойно. Вот когда документ увидим, тогда можно будет более конкретно его комментировать», – заключил он.

Напомним, ранее стало известно, что депутат от правящего «Блока Петра Порошенко» (БПП) Иван Винник внес поправку в закон о реинтеграции Донбасса, согласно которой Киев должен разорвать дипломатические отношения со страной «агрессором» Россией.

По его словам, если закон будет принят 16 ноября, то сохранять дипсвязи с Москвой будет «преступлением».

В Киеве рассчитывают, что интересы Украины в Москве будут представлять либо Белоруссия, либо Швейцария.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 08.11.17

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