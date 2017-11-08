Навальный промахнулся: суд отказался рассматривать его иск к Путину

Тверской суд Москвы отказался принять к производству иск скандального политика Алексея Навального к президенту РФ Владимиру Путину по поводу якобы согласованных действий властей ряда регионов, отказавших в проведении протестных акций, распоряжению Кремля. Поводом для отказа стало то обстоятельство, что подобные заявления рассматриваются не в административном судопроизводстве.

«В принятии административного искового заявления отказано, поскольку оно не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке административного судопроизводства. Из содержания административного искового заявления не следует, что каким-либо образом затрагиваются права, свободы и законные интересы административного истца», – прокомментировала решение Тверского суда его пресс-секретарь Анастасия Дзюрко (цитата по «Интерфаксу»).

Юристы Навального уже заявили, что отказ в принятии иска будет обжалован.

Как сообщал «Новый День», политик в своем заявлении в суд обвиняет главу государства в отказах властей разных городов страны в согласовании митингов. Истец намеревался представить «исчерпывающие доказательства того, как городские администрации по всей стране действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.11.17

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