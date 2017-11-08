СМИ: В Москве на объекте Службы внешней разведки произошло ЧП

В Москве на одном из объектов Службы внешней разведки (СВР) произошел пожар, передают СМИ со ссылкой на источники в МЧС и спецслужбе. Сообщается, что возгоранию присвоен повышенный ранг сложности.

По данным агентства «Москва», ЧП произошло около 15:30 на объекте министерства обороны РФ в лесополосе в районе внешней стороны 38 км МКАД. Очаг возгорания обнаружен в кабельном тоннеле в двухэтажном здании, имеющем уровень минус второго этажа. Там наблюдается плотное задымление. По предварительным данным, в тоннеле может находиться ремонтная бригада – трое человек.

Информацию о пожаре на объекте СВР в районе Ясенева подтвердили источники РБК в МЧС и спецслужбе. При возгорании была отключена электроэнергия, перестала работать система пожаротушения, существует угроза распространения огня.

Сообщается, что к ликвидации возгорания привлечены 15 пожарных автомобилей

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.11.17

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