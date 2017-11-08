Порошенко опять нарывается на грубость Москвы

Нынешние украинские власти во главе с президентом Петром Порошенко готовы на все, чтобы поддерживать волну информационного шума вокруг конфликта в Донбассе. Очередной выпад в сторону Москвы – заявление о необходимости разорвать дипломатические отношения между РФ и Украиной – вызвал в российском экспертном сообществе неоднозначную реакцию, однако большинство считает, что у Киева не хватит смелости перейти к реальным действиям.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в интервью РИА «Новый День» считает, что разрыв дипотношений между двумя государствами вероятен, однако он вряд ли приведет к эскалации конфликта и активному военному столкновению.

При этом он подчеркнул, что Россия должна была сыграть на опережение и первой в одностороннем порядке прекратить дипсвязи с Украиной.

«Я давно выступал за то, чтобы Россия в одностороннем порядке разорвала дипотношения с Украиной, не тянула. Мы постоянно находимся в состоянии реагирования. Я считаю, что это плохо. Мы должны быть инициаторами процесса, а не субъектами реагирования, потому что инициатор, как правило, выигрывает», – пояснил он.

Тем временем МИД РФ пока воздержался от активных действий, осудив действия Киева только риторически. «Если в закон о реинтеграции Донбасса действительно будут внесены соответствующие дополнения, то это будет очередным упражнением в политическом безумии и безответственности», – заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин в комментарии «Интерфаксу».

Между тем, как считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, оснований для разрыва дипломатических отношений сейчас нет. По его словам, авторитет Верховной Рады как законодательного органа уже давно подорван. В данном случае этот вопрос не входит в компетенцию украинского парламента.

«Верховная Рада принимает огромное количество решений, которые выходят за пределы ее полномочий. Это стал такой цирк-шапито, который должен подчеркнуть значимость Верховной Рады. Но по факту, он превращает в клоунаду законотворческий процесс», – сказал он.

Политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев со своей стороны обратил внимание, что Киев уже давно продемонстрировал, что боится переходить от слов к открытым действиям и нынешняя ситуация не станет исключением. При этом эксперт подчеркнул, что российская сторона уже дала четко понять Киеву и заинтересованным американским «коллегам», что будет готова защитить Донбасс, также, как в 2008 году она защитила Южную Осетию.

«Украинцы и американцы очень четко предупреждены о том, что любая эскалация конфликта повлечет за собой создание Новороссии от Харькова до Приднестровья, наступление сил армии ДНР и полный разгром ВСУ (Вооруженных сил Украины), а, соответственно, и полный разгром режима Порошенко (Петр Порошенко – нынешний президент Украины)», – сказал Матвейчев.

Он напомнил, что падение власти бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили произошло после «попытки решить силовым образом проблему Южной Осетии».

«Здесь будет абсолютно тоже самое. Они это все прекрасно понимают, поэтому могут гадить, обстреливать, что-то предпринимать, но никаких военных действий совершать не будут – для них это самоубийство», – заключил он.

Напомним, ранее стало известно, что депутат от правящего «Блока Петра Порошенко» (БПП) Иван Винник внес поправку в закон о реинтеграции Донбасса, согласно которой Киев должен разорвать дипломатические отношения со страной «агрессором» Россией.

По его словам, если закон будет принят 16 ноября, то сохранять дипсвязи с Москвой будет «преступлением».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 08.11.17

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