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Четверг, 9 ноября 2017, 11:06 мск

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Врачебная ошибка: в Подмосковье новорожденный впал в кому

Врачебная ошибка: в Подмосковье новорожденный впал в кому

В подмосковных Мытищах из-за врачебной ошибки наворожённый младенец погрузился в нелетальную кому и получил отек головного мозга. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что ЧП произошло 24 августа 2017 года в отделении интенсивной терапии новорожденных и недоношенных ГБУЗ МО «Мытищинская ГКБ».

По версии следствия, должностные лица допустили ошибки при оказании медицинской помощи, что стало причиной тяжелой асфиксии у ребенка при рождении. У младенца начались судороги, произошел отек головного мозга ребенка и он попал в нелетальную кому.

О произошедшем стало известно после публикации в СМИ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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