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В Подмосковье задержан вор в законе Захар

В Подмосковье задержан вор в законе Захар

В Подмосковье проведена спецоперация по задержанию лидера преступного мира – 65-летнего неоднократно судимого «вора в законе» по кличке Захар. Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, криминальный авторитет был задержан в частном доме в деревне Репниково в Чехове.

По слова Петровой, при обыске по месту проживания Захара изъят боевой пистолет, изготовленный самодельным способом, и 28 патронов к нему, а также свертки с веществом растительного происхождения.

«Согласно проведенному исследованию изъятое оружие и боеприпасы являются пригодными для стрельбы, а изъятое вещество является наркотическим средством – марихуаной, массой более 6 граммов», – уточнила начальник пресс-служба подмосковной полиции.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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