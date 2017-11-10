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Пятница, 10 ноября 2017, 13:35 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

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В Москве педофил напал на 11-летнюю девочку

В Москве педофил напал на 11-летнюю девочку

В Москве разыскивается очередной педофил, надругавшийся над 11-летней девочкой. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, преступление было совершено 3 ноября вблизи жилого дома.

По данным ведомства, неизвестный «совершил в отношении 11-летней девочки действия сексуального характера без применения насилия».

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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