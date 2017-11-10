ДТП в Подмосковье: один человек погиб

В Подмосковье при столкновении двух автомобилей погиб человек. Страшное ДТП произошло на Горьковско-Егорьевском направлении.

«В 11:18 на 25 км автодороги А107 (Московское малое кольцо) Горьковско-Егорьевского направления произошло столкновение 2-х транспортных средств», – информирует Telegram-канал министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Причина аварии пока не установлена. В ведомстве вновь напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 10.11.17

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