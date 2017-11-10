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Пятница, 10 ноября 2017, 17:43 мск

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В Москве задержаны стрелки из «Мерседеса»

В Москве задержаны стрелки из «Мерседеса»

В Москве задержаны подозреваемые в стрельбе из элитного автомобиля «Мерседес» на улице 1812 года. Для их поимки был объявлен план «Перехват», передает «РЕН-ТВ».

Как сообщается, в машине, остановленной напротив гостиницы «Украина», оказалось 8 человек.

СМИ также сообщают, что в полицию о стрельбе из автоматического оружия сообщил очевидец. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.

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