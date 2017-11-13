В Москве столкнулись школьный автобус и «скорая»: ранены 7 человек

В Москве при столкновении школьного автобуса и «скорой помощи» пострадали семь человек, в том числе четверо детей. По предварительным данным, водитель маршрутки не справился с управлением, врезался в автомобиль «скорой», а затем вылетел на обочину, передает телеграм-канал Mash.
ДТП случилось на западе Москвы, возле дома 28 на Малой Филевской, передает РИА «Новости». По данным агентства, в аварии пострадал только один человек – водитель маршрутки.
Сотрудники автоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.
Москва, Ольга Ветрова
Москва. Другие новости 13.11.17
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