В Москве столкнулись школьный автобус и «скорая»: ранены 7 человек

В Москве при столкновении школьного автобуса и «скорой помощи» пострадали семь человек, в том числе четверо детей. По предварительным данным, водитель маршрутки не справился с управлением, врезался в автомобиль «скорой», а затем вылетел на обочину, передает телеграм-канал Mash.

ДТП случилось на западе Москвы, возле дома 28 на Малой Филевской, передает РИА «Новости». По данным агентства, в аварии пострадал только один человек – водитель маршрутки.

Сотрудники автоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 13.11.17

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