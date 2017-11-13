В Москве мошенник под видом продавца иномарок украл более 27 млн

В Москве мужчина обвиняется в хищении более 27 млн рублей. Как сообщали пресс-служба столичного главка МВД, злоумышленник «работал» под прикрытием: «продавал» автомобили и квартиры.

В полицию поступило заявление от потерпевшего, который сообщил, что знакомый предложил купить иномарки «БМВ» и «Мерседес» по сниженной цене, так как машины якобы находятся под арестом. Покупатель заинтересовался предложением и отдал 1 млн 700 тысяч рублей, однако продавец обещание не выполнил и перестал выходить на связь.

30-летний подозреваемый в мошенничестве был задержан на Волоколамском шоссе. Как выяснилось, в действительности «продавец» не имел в собственности иномарок. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В ходе расследования выяснилось, что «продавец иномарок» может быть причастен еще к четырем аналогичным преступлениям. Так, под видом продажи автомобилей и квартир мужчина похитил денежные средства еще у четырех граждан. Общий материальный ущерб составил 27 млн 300 тысяч рублей.

Обвиняемый заключен под стражу. Полиция ищет других граждан, пострадавших от его противоправных действий.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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