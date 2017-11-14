Труп девушки со связанными ногами обнаружен в Москве-реке

Тело молодой девушки выловили из Москвы-реки. Страшную находку обнаружили на юго-востоке Московской области в районе Коломны. У погибшей оказались связаны ноги, передает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что на вид девушке около 20 лет. Она одета в черные брюки и толстовку зеленого цвета.

В настоящий момент полиция устанавливает ее личность и обстоятельства гибели.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 14.11.17

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