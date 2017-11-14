российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 14 ноября 2017, 12:07 мск

Москва

, ,

  1. Москва
  2. 14 Ноябрь 2017

Труп девушки со связанными ногами обнаружен в Москве-реке

Труп девушки со связанными ногами обнаружен в Москве-реке

Тело молодой девушки выловили из Москвы-реки. Страшную находку обнаружили на юго-востоке Московской области в районе Коломны. У погибшей оказались связаны ноги, передает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что на вид девушке около 20 лет. Она одета в черные брюки и толстовку зеленого цвета.

В настоящий момент полиция устанавливает ее личность и обстоятельства гибели.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 14.11.17

«Новый Год к нам мчится»: В Подмосковье 15 декабря заработают елочные базары. / Мизерный улов лососевых в Японии взвинтил цены на красную икру в России. / Новый вирус проникает через Word и невидим для защитных программ. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Подмосковье

ДТП в Подмосковье: один человек погиб

В Подмосковье задержан вор в законе Захар

Врачебная ошибка: в Подмосковье новорожденный впал в кому

Директор крупнейшего подмосковного мусорного полигона отправлен под домашний арест

В Подмосковье ребенок пострадал при падении кирпичей разрушенного здания

ЧП в Подмосковье: убита советник главы Электростали

В Подмосковье обезврежен полицейский-педофил

Разряд молнии попал во взлетающий самолет

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,

Новости партнеров

Москва, все новости

В Москве на Поклонной горе появятся ледяные копии мировых достопримечательностей

Скандалы и происшествия /

В Белоруссии российского священника приговорили к колонии за сутенерство

«Новый Год к нам мчится»: В Подмосковье 15 декабря заработают елочные базары

Дальний Восток /

Мизерный улов лососевых в Японии взвинтил цены на красную икру в России

Технологии /

Новый вирус проникает через Word и невидим для защитных программ

Голосование на сайте

Должна ли Россия отказаться от «Евровидения»?

Все новости