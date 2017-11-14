Жительницу Подмосковья насмерть загрызли собаки

В Подмосковье на 75-летнюю женщину напали и насмерть загрызли собаки. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, жуткий случай произошел накануне в микрорайоне Первомайский в Королёве.

Тело потерпевшей с обширными ранами характерными для укусов животных было найдено около одного из частных домов. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.11.17

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