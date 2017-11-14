В Москве пресечена деятельность террористической ячейки

В Москве задержаны пятеро пособников террористов – последователей запрещенной в РФ организации «Таблиги Джамаат».

Сообщается, что злоумышленники обосновались в арендуемой квартире. В период с 22 апреля по 24 июня члены террористической ячейки проводили занятия – изучали и разъясняли произведения основателей и идеологов исламизма, передает «РЕН-ТВ».

Уголовное дело возбуждено по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 14.11.17

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