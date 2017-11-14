В Москве задержаны подозреваемые в краже 32 млн рублей у телеведущего Пиманова

В Москве задержаны подозреваемые в похищении 32,3 млн рублей у известного телеведущего и режиссера Алексея Пиманова, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Преступление было совершено еще в прошлом году. Пиманов обратился в полицию с заявлением о том, что из его ячейки в «Газпромбанке» на улице Балчуг пропало около 500 тысяч долларов.

Сообщается, что двое подозреваемых были задержаны накануне. По данным газеты «Известия», ими оказались 28-летний безработный москвич и 48-летний уроженец Украины.

Москва, Ольга Ветрова

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