российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 14 ноября 2017, 15:25 мск

Москва

, ,

  1. Москва
  2. 14 Ноябрь 2017

В Москве задержаны подозреваемые в краже 32 млн рублей у телеведущего Пиманова

В Москве задержаны подозреваемые в краже 32 млн рублей у телеведущего Пиманова

В Москве задержаны подозреваемые в похищении 32,3 млн рублей у известного телеведущего и режиссера Алексея Пиманова, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Преступление было совершено еще в прошлом году. Пиманов обратился в полицию с заявлением о том, что из его ячейки в «Газпромбанке» на улице Балчуг пропало около 500 тысяч долларов.

Сообщается, что двое подозреваемых были задержаны накануне. По данным газеты «Известия», ими оказались 28-летний безработный москвич и 48-летний уроженец Украины.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 14.11.17

Депутат Госдумы с кадетами спела песню о готовности пойти в последний бой за Путина. / «Атакой на Россию миропорядок не спасти»: в Москве ответили на новый выпад Терезы Мэй. / В Москве пресечена деятельность террористической ячейки. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Москве

В Москве пресечена деятельность террористической ячейки

В Москве мошенник под видом продавца иномарок украл более 27 млн

В Москве столкнулись школьный автобус и «скорая»: ранены 7 человек

В Москве задержаны стрелки из «Мерседеса»

В Москве педофил напал на 11-летнюю девочку

СМИ: В Москве на объекте Службы внешней разведки произошло ЧП

«Меховое» преступление: из московского магазина похищены шубы на 7 млн рублей

В Москве пожилая мать-героиня лишилась части квартиры: СКР начал проверку

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,

Новости партнеров

Москва, все новости

Никита Белых заключил брак в СИЗО

В мире /

Минобороны РФ выдало кадры из игры за доказательство сотрудничества США и ИГ

Туманная перспектива: экономика России остается в неустойчивом состоянии

Скандалы и происшествия /

В Сирии погиб воевавший за ИГ российский чемпион по боксу

Экономика /

Минфин РФ ужесточает санкции для регионов-должников

Голосование на сайте

Должна ли Россия отказаться от «Евровидения»?

Все новости