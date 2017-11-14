Обезврежена крупная «азартная» группировка с полицейской «крышей»

В России обезврежена крупная подпольная криминальная группировка, специализировавшаяся на нелегальных азартных играх. Как сообщила пресс-служба московского главка Следственного комитета, всего задержаны 17 участников незаконного «бизнеса», которым удалось «заработать» почти за два года не менее 66 млн рублей.

По версии ведомства, в январе 2015 года 51-летний Сергей Ерков вступил в преступный сговор с 33-летним Александром Горлышкином для создания криминального сообщества, которое специализировалось на организации подпольных азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Как считает следствие, Ерков и Горлышкин привлекли еще не менее 15 участников, одним из которых является сотрудник полиции Управления МВД России по городу Саранску.

«Роли участников преступного сообщества были четко распределены. Каждый из них выполнял свои функции, в том числе по непосредственной сборке игорного оборудования; установке программного обеспечения, позволяющего организовать игровой процесс с получением денежного выигрыша; техническому обслуживанию игорного оборудования, а также технической поддержке работы Интернет-ресурсов; функции по бухгалтерскому учету и формированию материально-финансовой базы преступного сообщества и транспортировке оборудования по территории Российской Федерации», – говорится в сообщении СКР.

В зависимости от роли каждого задержанные обвиняются по пп. «а,б,в» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере) и чч. 1,2,3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем).

В рамках расследования было проведено 33 обыска в офисных и жилых помещениях в Москве и Мордовии, в ходе которых было обнаружено и изъято 260 единиц игорного оборудования, около 10 млн рублей, комплектующие к игровым терминалам, компьютерная техника, системы видеоконтроля, черновая бухгалтерия и иные предметы и документы, имеющие значение для следствия.

В настоящее время в отношении 12 фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое обвиняемых помещены под домашний арест. Двое соучастников находятся в федеральном розыске.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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