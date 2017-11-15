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В Москве 19-летняя девушка оказалась причастна к жестокому убийству матери

В Москве 19-летняя девушка оказалась причастна к жестокому убийству матери

В Москве по подозрению в убийстве собственной матери задержана 19-летняя девушка. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, она уже созналась в том, что причастна к преступлению.

Ранее сообщалось, что 13 ноября в квартире одного из жилых домов были обнаружены тела ребёнка 2013 года рождения и его матери 1973 года рождения с колото-резаными ранениями. При этом в квартире была обнаружена предсмертная записка, в результате чего у следствия возникла версия о том, что женщина нанесла своему сыну несколько смертельных колото-резаных ранений, а затем свела счёты с жизнью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пп. «а,в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, убийство малолетнего).

В рамках расследования появились основания для исследования версии об убийстве матери ребенка. После допроса старшей дочери погибшей выяснилось, что девушка, вернувшись домой, она обнаружила младшего брата без признаков жизни и свою мать с ножевыми ранениями. С её слов, она нанесла матери еще несколько ножевых ранений, от которых та скончалась, уточнили в СКР.

По подозрению в совершении убийства 19-летняя девушка задержана. В отношении нее уголовное дело выделено в отдельное производство. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в ее отношении меры пресечения.

Следователи продолжают расследование уголовного дела, в ходе которого будут отрабатываться все версии совершенного преступления, а также исследованы все обстоятельства смерти ребенка и женщины.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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