В Мытищах 3-летнюю девочку едва не загрызли собаки

В подмосковных Мытищах на 4-летнюю девочку напали три собаки, принадлежащие тёте ребенка. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, пострадавшая была госпитализирована с тяжелейшими травмами, а по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, ЧП произошло 14 ноября. 3-летняя девочка, находясь со своей бабушкой в квартире в одного из домов на Олимпийском проспекте в Мытищах, получила множественные укусы в области лица, туловища и ног в результате нападения на нее трех собак, принадлежащих тёте малолетней.

Девочка с множественными укушенными ранами, была доставлена в ГБУЗ МО «Мытищинская ГКБ», где прооперирована врачами больницы и помещена в отделение реанимации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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