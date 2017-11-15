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В Москве раскрыта крупная почтовая афера

В Москве раскрыта крупная почтовая афера

В Москве раскрыта крупная почтовая афера, в ходе которой преступная группа при пересылке электроники пыталась уклониться от уплаты таможенных платежей, указывая несуществующие данные отправителей и получателей посылок. По данным Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета, стоимость товара, перемещенного таким образом через границу, на декабрь 2016 года составила порядка 31 млн рублей.

По версии следствия, с 2015 года по декабрь 2016 года организованная преступная группа в составе не менее 4 человек при перемещении через таможенную границу Таможенного союза электронной техники иностранного производства в международных почтовых отправлениях использовала подложные документы и недостоверные сведения об отправителях и получателях, в том числе о количестве, наименовании и стоимости пересылаемых товаров.

Согласно заключению специалистов, стоимость перемещенного товара через границу РФ по состоянию на декабрь 2016 года составила более 31 млн рублей, а расчет суммы причитающихся к уплате таможенных платежей составил свыше 4 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное организованной группой в крупном размере).

В настоящее время четверым участникам преступной группы предъявлено обвинение, которое они частично признали. В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как уточнили в СКР, в группу входили жители Москвы и других регионов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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