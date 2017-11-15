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СКР возбудил дело об убийстве девушки со связанными ногами

СКР возбудил дело об убийстве девушки со связанными ногами

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения в Коломне трупа девушки со связанными ногами. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

Как сообщалось ранее, 13 ноября вблизи деревни Дубна и села Черкизово в 5 метрах от берега в Москве-реке обнаружено тело неустановленной женщины. При извлечении ее из воды было установлено, что ноги пострадавшей связаны между собой транспортировочным автомобильным тросом.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на выяснении всех обстоятельств случившегося и лиц, причастных к преступлению.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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