Взрыв в жилом доме в Химках: один человек погиб

Сегодня в подмосковных Химках в жилом многоэтажном доме произошел пожар, причиной которого мог стать взрыв газа. В результате ЧП один человек погиб.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, сообщение о пожаре поступило сегодня в 17:45. Горела квартира в доме №14 на проспекте Мира. На место ЧП были направлены 14 единиц техники и 46 спасателей. В 18:30 пожар был локализован, а через три минуты было ликвидировано открытое горение.

В ходе ликвидации огня спасатели спасли 8 человек. 94 жильца дома были эвакуированы и размещены в пункте временного размещения.

В МЧС также сообщили о пострадавшем в результате ЧП. По данным источников «Интерфакса», при пожаре погиб один человек.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.11.17

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