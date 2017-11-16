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В Подмосковье ФСБ ликвидировала крупную подпольную нарколабораторию

В Подмосковье ФСБ ликвидировала крупную подпольную нарколабораторию

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России провела спецоперацию по ликвидации крупной подпольной нарколаборатории, находившейся в частном доме в сельском поселении Московской области. Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, задержаны двое жителей Краснодара в момент производства очередной партии синтетического зелья.

Сотрудники спецслужбы обнаружили и изъяли не менее 20 кг готового наркотика, 240 литров наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и различные химические вещества.

В ФСБ уточнили, что в момент задержания один из фигурантов пытался уничтожить лабораторию и совершил поджог легковоспламеняющихся химикатов. Однако оперативные сотрудники смогли потушить пожар собственными силами.

В отношении задержанных Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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