«Рыцарская» пьянка: москвич зарубил насмерть своего отца декоративным мечом

В Москве 32-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве собственного отца. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, 66-летний потерпевший погиб после множественных ударов декоративным металлическим мечом.

По данным ведомства, ЧП произошло в квартире жилого дома на Севастопольском проспекте во время распития спиртных напитков. Мужчина нанес более 20 ударов декоративным металлическим мечем своему отцу, который полученных ранений скончался на месте.

Во время допроса фигурант признал вину в полном объеме и пояснил, что в момент совершения преступления находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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