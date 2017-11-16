Попал под арматуру: в Москве жестоко избит помощник депутата Госдумы от «ЕР»

В Москве совершено нападение на помощника депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Макаренкова. Неизвестные избили его арматурой, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, инцидент произошел накануне вечером. В полицию поступило заявление от жены пострадавшего. С ее слов, ее муж был избит неизвестными в подъезде своего дома на Осеннем бульваре, когда возвращался домой.

Согласно первым выводам следствия, на первом этаже Макаренков встретил двух мужчин, которые беспричинно напали на него с куском арматуры, в результате чего пострадавший получил перелом костей носа.

По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Ведется розыск подозреваемых.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 16.11.17

Дождливый циклон завис над Москвой надолго. / Ученые: Мыши-самцы охотно бросают завязывающих с алкоголем партнерш. / В Сибири хотят построить Биткоин-Сити для майнинга критовалют. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»